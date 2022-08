Qualifications Euro volley messieurs - La Belgique bat l'Estonie et se qualifie pour l'Euro

L'équipe nationale belge masculine de volley s'est qualifiée pour l'Euro 2023 à la faveur d'un troisième succès en autant de matches dans le groupe C des qualifications. Mercredi au Tomabel Hall de Roulers, les Red Dragons se sont imposés 3 sets à 0 (25-17, 25-22 et 25-22) après 85 minutes de match contre l'Estonie.Ferre Reggers a été le meilleur réalisateur belge avec 22 points alors que Mathijs Desmet en a inscrit 14. Début août à Tallinn, les Belges avaient dû batailler pour venir à bout des Estoniens, s'imposant 18-16 dans le jeu décisif du 5e set. Les troupes du sélectionneur italien Emanuele Zanini avaient débuté leur parcours par un succès aisé (3-0) contre les Îles Féroé, où ils se déplaceront dimanche lors de la 4e et dernier match. Douze tickets pour l'Euro 2023 sont en jeu dans ces tournois qualificatifs. Les vainqueurs des sept groupes et les cinq meilleurs deuxièmes participeront au tournoi, qui réunira 24 équipes. Israël figurait initialement dans le groupe des Dragons, mais remplace l'Ukraine en tant que pays hôte de la compétition. L'identité des trois autres pays hôtes et les dates du tournoi n'ont pas encore été officialisées. (Belga)