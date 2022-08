Challenge Tour - Christopher Mivis se classe 5e après le premier tour en Suède

Christopher Mivis occupe la 5e place du Dormy Open de golf (Challenge Tour/250.000 euros) après le premier tour jeudi à Stockholm en Suède.

Mivis, 33 ans, a rendu une carte de 67 coups avec huit birdies et trois bogeys. Il compte trois coups de retard sur le Finlandais Lauri Ruuska qui occupe seul la tête après un sans-faute sur le premier tour. Il compte deux coups d'avance sur un trio composé du Suédois Per Langfors, l'Espagnol David Borda et le Danois Jeppe Kristian Anderson James Meyer de Beco, avec une carte de 74, et Yente Van Doren, avec une carte de 77, ont eux connu un premier tour plus compliqué avec une 111e et une 137e place respective. (Belga)