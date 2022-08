Championnats européens - Jacques Borlée écarte la présence de Kevin Borlée au moins pour les séries du 4x400m

Les Belgian Tornados devront faire sans leur capitaine de route Kevin Borlée pour les séries du 4x400m vendredi à l'Euro d'athlétisme à Munich. Sa présence reste cependant en suspens en cas de qualification. "Le timing est serré", a expliqué Jacques Borlée, le coach des Tornados, jeudi en conférence de presse.

Kévin Borlée s'était blessé à l'ischio-jambier lors des séries du 400m à Munich. "Ce n'est pas grave, mais c'est une question de quatre à cinq jours. Le timing est donc serré. Mercredi, il a effectué un entraînement léger. Il sera trop court pour les séries. Alexander Doom, Jonathan Sacoor et mes fils Jonathan et Dylan seront au départ", a précisé Jacques Borlée. Malgré l'absence de son fils Kévin, Jacques Borlée voit néanmoins des possibilités pour les Tornados. "C'est plus difficile de gagner l'or sans Kevin mais je peux compter sur une équipe de réservistes de luxe dont chaque pays est jaloux. Les Britanniques sont forts mais je vois aussi les Français capables de nous rendre la vie dure. Dans les grands championnats, l'aspect mental est très important et nous travaillons là-dessus." Jacques Borlée est également revenu sur la 5e place de Dylan en individuel sur 400m. "Je suis très fier, surtout en tant que père. Après sa médaille à l'Euro en salle à Prague en 2015, tout le monde pensait qu'il allait marcher sur les traces de Kévin et Jonathan mais c'est difficile de le comparer à eux car ils ont accompli tellement de choses. Après Tokyo, il a pensé à arrêter. Dans la famille Borlée, ce n'est pas facile de se faire un prénom mais ça lui réussit maintenant." (Belga)