Hanne Claes, Paulien Couckuyt et Nina Hespel éliminées en demi-finales du 400 m haies

Aucune des trois Belges engagées lors des demi-finales du 400 mètres haies n'est parvenue à se hisser en finale de l'Euro d'athlétisme. Jeudi à Munich, Hanne Claes a échoué à la 9e place des demies, la première éliminatoire.

Hanne Claes, 4e de l'Euro 2018 à Berlin, était présente dans la 3e et dernière série aux côtés de la Néerlandaise Femke Bol, en lice pour un doublé 400-400 haies inédit, qui a remporté la course en 53.73. La Belge, qui n'était pas présente aux derniers Mondiaux, a longtemps été en tête mais a commis une erreur et perdu de la vitesse dans la dernière ligne droite. Elle a terminé 4e de sa course en 55.31, le 9e temps général, non loin de son meilleur temps de la saison (55.23). Dernière repêchée au temps, l'Italienne Ayomide Folorunso a couru en 54.98. Détentrice du record de Belgique de la distance (54.47), Paulien Couckuyt était placée au couloir N.8 de la 2e des trois demies. La pensionnaire du VAC a figuré dans le top 2 de sa course pendant plus de 200 mètres, avant de fléchir et de taper la 7e haie. Elle a terminé 6e en 56.14, loin de son meilleur temps de la saison (55.30) et de celui établi en demi-finales des derniers Mondiaux d'Eugene (55.42). Dans la première des trois séries, Nina Hespel a échoué à la 7e place en 59.15, à bonne distance de son record personnel établi fin juin à Gentbrugge (56.08) et de son temps en séries (56.72). La Belge de 21 ans, présente dans la sélection du relais 4x400 mètres des Belgian Cheetahs, a perdu du temps en butant sur la huitième des dix haies. La finale se tiendra samedi sur le coup de 20h05 sur le tartan du stade olympique. (Belga)