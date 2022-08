ITF Bronx: Ysaline Bonaventure en quarts du double après son élimination précoce en simple

Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis ITF W60 du Bronx (dur/60.000 dollars), mercredi à New York.

La Belge, associée à la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, se sont imposées 2-6, 7-5 et 10-4 contre la Roumaine Irina Bara et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, têtes de série N.1 de ce rendez-vous préparatoire à l'US Open. Pour tenter de rejoindre le dernier carré, le duo belgo-néerlandais devra écarter la Chinoise Yuan Yue et la Russe Erika Andreeva. En simple, la gauchère de Stavelot, 149e mondiale, a été battue en deux sets (6-3, 6-4) dès le premier tour des qualifications par l'Australienne Kimberly Birrell, 1022e au classement WTA. (Belga)