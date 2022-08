Journée raccourcie, Genk peut mettre la pression sur l'Antwerp

Une fois n'est pas coutume, la cinquième journée de Jupiler Pro League, qui débutera vendredi soir, ne comptera que sept matchs au lieu des neufs habituels. Les matches Antwerp - Union Saint-Gilloise et Anderlecht - Gand auront lieu respectivement le 31 août et le 1er septembre pour permettre aux deux clubs belges de bien préparer leur match retour des barrages de Conference League.

Le week-end de football débutera vendredi par un duel de mal classés opposant Eupen (3 points sur 12) à Seraing, qui n'a pas encore remporté la moindre unité cette saison. Samedi, Ostende (6 points) accueille Saint-Trond (3 points) alors que Genk, qui réalise un début de saison haut en couleur avec 3 victoires de rang depuis sa défaite initiale contre Bruges, accueille le Cercle de Bruges qui peine à lancer la sienne malgré une victoire contre Anderlecht lors de la deuxième journée. Les Limbourgeois auront l'occasion de rejoindre provisoirement l'Antwerp en tête de D1A. La journée de dimanche débutera par la rencontre entre le champion en titre brugeois et Courtrai. Les Brugeois devront rassurer leurs supporters après un début de saison en demi-teinte. La suite de cette journée dominicale offrira des rencontres de milieu de tableau, d'abord entre Zulte Waregem et Charleroi, ensuite entre le Standard et Oud Heverlee-Louvain. Malines et Westerlo ponctueront la journée de championnat à 21h. Ce jeudi et jeudi prochain, Anderlecht affrontera les Young Boys de Berne alors que l'Antwerp sera confronté à Basaksehir pour des places en phase de poules de la Conference League. La Gantoise devra se frotter à l'Omonia Nicosie pour tenter de se qualifier pour les poules de l'Europa League. (Belga)