Kayak: Artuur Peters et Bram Sikkens en demi-finales du K2 sur 500 m

Artuur Peters et Bram Sikkens passeront par les demi-finales du K2 sur 500 mètres à l'Euro de kayak sprint de Munich, à l'occasion des Championnats européens, disputés en Allemagne.

Le duo a terminé troisième, sur huit engagés, lors de la 2e des 3 séries éliminatoires. Seule la première place, empochée par les Hongrois Bence Nadas et Balint Kopasz, en 1:34.18, donnait accès directement à la finale A. Peters et Sikkens ont encore été devancés par les Lituaniens Mindaugas Maldonis et Andrej Olijnik (1:35.04) terminant en 1:35.32, soit le 10e temps des 18 demi-finalistes de vendredi soir (17h40). Plus tôt dans la journée, Artuur Peters, vainqueur de sa série, avait réussi à obtenir directement son billet pour la finale A du K1 sur 1.000 m, de même que le duo formé par Lize Broekx et Hermien Peters, victorieuses pour 1/1000e de seconde devant l'Allemagne de leur 3e série du K2 sur 500 m. (Belga)