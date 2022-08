Ladies European Tour - Aramco Team Series Sotogrande: classement après le 1er tour

Classement de l'Aramco Team Series (Ladies European Tour/1.000.000 dollars) après le premier tour jeudi à Sotogrande en Espagne.1. Jessica Korda (USA) 61 -11; 2. Manon De Roey (Bel) 66; Pia Babnik (Slo) 66; 4. Pauline Roussin (Fra) 67, Nelly Korda (USA) 67; 6. Leonie Harm (All) 68, Marianne Skarpnord (Nor) 68, Olivia Cowan (All) 68, Ana Palaez Trivino (Esp) 68; 10. Linn Grant (Suè) 69, Stephanie Kyriacou (Aus) 69, Carmen Alonso (Esp) 69, Maria Fassi (Mex) 69, Anne Van Dam (P-B) 69, Noora Komulainen (Fin) 69, Josefine Nyqvist (Suè) 69 (Belga)