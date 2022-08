Le Danemark va investir plus de 5 milliards d'euros dans sa Marine

Le Danemark va investir 40 milliards de couronnes danoises (5,38 milliards d'euros) dans sa marine au cours des 20 prochaines années afin de renforcer et de renouveler sa flotte dans le nouveau contexte consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé jeudi le ministre danois de la Défense Morten Bodskov.

Le pays scandinave compte construire ses propres navires, a déclaré le ministre à la presse en présentant un partenariat avec des acteurs de l'industrie. "Nous sommes confrontés à une situation grave en Europe. Il y a la guerre en Europe. Nous sortons à peine d'une pandémie de coronavirus, et le point commun des deux (crises) est d'avoir suscité des problèmes pour notre sécurité d'approvisionnement", a-t-il dit. M. Bodskov n'a pas révélé combien de navires seraient construits au cours des deux prochaines décennies, mais selon lui, de nombreux vaisseaux sont vieillissants et doivent être remplacés. Il s'agit "d'une grande partie de notre flotte", a-t-il ajouté, citant des bateaux de patrouille, des bateaux plus petits assurant des secours près des côtes, des navires d'inspection et des frégates. (Belga)