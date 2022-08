Maxim Van Gils vise une victoire d'étape au Tour d'Espagne

Maxim Van Gils (22 ans) prendra vendredi le départ de son deuxième grand tour après son Tour d'Espagne de l'an dernier. "J'y avais beaucoup appris", a raconté le coureur de Lotto Soudal. "Cette fois, j'espère avoir plus de succès dans les échappées et tenter d'aller chercher une victoire d'étape, même si je sais bien que ce ne sera pas facile."

"Dans cette Vuelta, il y aura beaucoup d'opportunités pour les attaquants. On arrive ici avec une équipe offensive et on va foncer. Pas seulement moi, mais aussi d'autres gars de l'équipe". "Je me suis entraîné à Livigno pendant 22 jours, j'ai couru le Tour de Wallonie, je suis resté chez moi quelques jours puis je suis retourné dans les montagnes, cette fois à Sölden, de l'autre côté du Stelvio, où j'ai séjourné avec ma famille. J'ai donc beaucoup grimpé ces dernières semaines et normalement, je devrais être meilleur maintenant que sur le Saudi Tour (qu'il a remporté au début de l'année, ndlr) mais les cols seront plus longs et les adversaires plus forts." Ambitieux, Van Gils est aussi lucide. "Je ne vise pas le classement, je suis encore trop jeune pour ça", a-t-il conclu. (Belga)