BRC - Rallye d'Ypres - Le Français Lefebvre en tête en BRC

Stéphane Lefebvre (Citroën C3) occupe la 9e place du classement général à l'issue de la première journée du Rallye d'Ypres, mais la première en WRC2 et aussi en BRC, le championnat de Belgique, dont l'épreuve constitue la 6e manche. Le Français a une avance de 31,2 secondes sur Grégoire Munster (Hyundai i20). Le Britannique Chris Ingram (Skoda Fabia Evo) suit en troisième position à 57.6 secondes.

Cela faisait depuis le mois de mai et le rallye de Wallonie que Stéphane Lefebvre n'avait plus pris le départ d'un rallye du championnat de Belgique. Le Français a remporté trois victoires cette année. Et il est déterminé à poursuivre sur cette lancée. Vendredi, Lefebvre a remporté six des huit épreuves spéciales. Munster est deuxième au classement du BRC et premier Belge. "Je suis satisfait de ma première journée de course", a déclaré Munster. "Nous avons réalisé des bons temps sans prendre de risques. Après la première journée, nous sommes quatrième en WRC2, leader en WRC2Junior et deuxième en BRC. Ce n'est pas mal du tout pour le premier jour. Un scratch dans la plus longue étape de la journée était possible, mais nous n'avions pas le bon choix de pneus. Dommage, mais le plus important est que la sensation soit bonne. Le samedi sera une journée longue et difficile avec des cordes traîtresses. La tâche principale est de ne pas avoir de pneu crevé." Gino Bux (Skoda Fabia Evo) suit en quatrième position à 1 minute. Verschueren (VW Polo GTi) est cinquième. Gilles Pyck (Renault Clio) mène la catégorie Junior. Pyck a une avance de 51,4 secondes sur son équipier de marque Tom Rensonnet. (Belga)