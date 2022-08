Challenger de Vancouver - Sander Gillé se qualifie pour les demi-finales en double

Sander Gillé s'est qualifié pour les demi-finales du double du tournoi Challenger de Vancouver, joué sur surface dure et doté de 159.360 dollars, jeudi au Canada.

Associé à l'Américain Max Schnur, Gillé s'est imposé 6-4, 6-2 contre les Australiens Luke Saville et Jordan Thompson. La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes. Pour une place en finale, la paire belgo-américaine, qui forme la tête de série N.2, affrontera la paire composée du Suédois Andre Goransson et du Japonais Ben MacLachlan. Zizou Bergs et Ruben Bemelmans ont eux été éliminés au premier tour en double face aux Indiens Yuki Bhambri et Saketh Myneni. Ruben Bemelmans avait mis un terme à sa carrière en juin dernier et est sorti de sa retraite le temps d'un tournoi. Bergs était lui engagé en simple à Vancouver. Le N.2 belge, 154e mondial, a été éliminé lundi au 1er tour, battu attu par le jeune Canadien de 20 ans Gabriel Diallo, qui bénéficiait d'une invitation des organisateurs après trois sets - 4-6, 6-2, 7-6 (5) - et 2h40 de jeu. (Belga)