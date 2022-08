Championnats européens - Julien Watrin 6e en finale du 400 m haies

Julien Watrin a pris la 6e place de la finale du 400 m haies des championnats d'Europe d'athlétisme, vendredi soir à Munich. L' Ardennais de 30 ans, qui avait battu son record de Belgique (48.81) en demi-finales et signé à cette occasion le 3e chrono de ces demies, a couru au 2e couloir. En finale, il est sorti en 3e position du dernier virage mais a faibli dans l'ultime ligne droite. Il a signé le chrono de 48.98

Le titre est revenu au détenteur du record du monde en 45.94 le Norvégien Karsten Warholm, le tenant du titre, qui a pris sa revanche après sa 7e place aux Mondiaux d'Eugene. Il s'est imposé en 47.12, nouveau record des championnats, devant le Français Wilfried Happio, 4e et premier Européen aux Mondiaux d'Eugene, 2e en 48.56. La 3e place a été enlevée par le Turc, d'origine cubaine, Yamani Copello, champion d'Europe 2016 et vice-champion en 2018, qui complète sa collection de médaille. Le Français Ludvy Vaillant a fini 4e en 48.79, 6 millièmes de seconde plus vite (783/1000e contre 789) que l'Allemand Joshua Abuaku (48.79), 5e. Julien Watrin, qui s'est emparé cet hiver du record de Belgique du 400 m en salle (46.15) et l'a ensuite amélioré lors des Mondiaux de Belgrade (45.88) avait été sacré champion du monde du relais 4x400 m en salle avec les Belgian Tornados dans la capitale serbe. Le coureur de Dampicourt a aussi été médaillé de bronze du 4x400 m aux récents Mondiaux d'Eugene. Il avait été éliminé (14e temps) en demi-finales du 400 m haies lors de ces mêmes championnats du monde dans l'Oregon. Watrin pourrait encore être aligné samedi en finale du 4x400 m de Munich. Les Tornados sont doubles champions d'Europe en titre (2016 et 2018). (Belga)