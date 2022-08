Championnats européens - Noor Vidts 4e de l'heptathlon: "J'ai raté une semaine d'entraînement à cause de mon dos"

Noor Vidts a échoué au pied du podium de l'heptathlon de l'Euro d'athlétisme jeudi à Munich en Allemagne. Malgré sa deuxième place sur le 800m, l'athlète de Vilvorde doit se contenter de la quatrième place. "J'ai eu des problèmes de dos la semaine dernière et j'ai raté une semaine d'entraînement" a-t-elle confié en zone mixte.

Sur le podium après la journée de mercredi, Vidts a chuté à la 4e place après le saut en longueur jeudi matin mais son record personnel au javelot (41m82) et son 800m ne lui ont pas permis d'inverser la tendance. "C'est difficile d'échouer encore une fois au pied du podium après les Jeux Olympiques l'an dernier (4e) et les Mondiaux le mois dernier (5e). Je ne fais pas un mauvais heptathlon mais d'autres filles ont également bien presté." L'athlète de 26 ans a également confié avoir souffert du dos la semaine dernière. "Cela m'a coûté une semaine d'entraînement. C'est arrivé pendant un entraînement physique. Je pouvais difficilement me pencher. La semaine dernière, je ne pensais pas pouvoir être ici mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie." Vidts s'est cependant montrée déçue de sa performance au lancer du poids mercredi avec un lancer à 13m86. "J'ai fait un meilleur lancer à l'échauffement. C'est dommage. Le javelot est normalement mon point faible mais j'ai battu mon record personnel. Je ne peux pas être déçue. J'aurais pu faire mieux dans chaque épreuve et je vais continuer à travailler", a conclu Vidts. (Belga)