Europa League - Neil Lennon et l'Omonia Nicosie restent les pieds sur terre avant le match retour

En s'imposant 0-2 à La Gantoise jeudi soir au match aller des barrages, l'Omonia Nicosie a fait un premier pas vers la phase de poules de l'Europa League mais Neil Lennon, l'entraîneur des Chypriotes, reste prudent. "Nous ne sommes qu'à la moitié du chemin", a déclaré le Nord-Irlandais en conférence de presse.

"Je suis fier de mes joueurs", a précisé Lennon. "Nous avons fait un grand match en inscrivant deux buts sur le terrain des vainqueurs de la Coupe de Belgique. Mais je veux remettre tout le monde les pieds sur terre car nous ne sommes pas encore qualifiés. Même si nous avons une belle avance pour le match retour. En seconde période, on a vu que La Gantoise possède beaucoup de qualité. Nous pouvons être contents du résultat mais nous allons travailler pour valider notre qualification." L'ancien entraîneur du Celtic a également reconnu que son équipe a su exploiter les faiblesses de Gand en première période. "Nous avions bien analysé leur jeu avec le staff et nous savions comment leur faire mal. Après le repos, nous avons un peu plus reculé mais nous avons réussi à inscrire le 0-2 en contre. C'est un beau résultat mais nous ne sommes qu'à la moitié du chemin", a conclu Lennon. (Belga)