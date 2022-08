La Colombie propose un fonds international pour que les paysans protègent l'Amazonie

Le président colombien Gustavo Petro va demander aux pays riches et aux multinationales de payer les paysans pour qu'ils protègent la forêt amazonienne et récupèrent les zones déboisées, a-t-il annoncé jeudi."Il faut construire un fonds financier d'environ 500 millions de dollars par an, de manière permanente pendant 20 ans, afin que les grandes entreprises du monde et les gouvernements les plus riches puissent, s'ils veulent vraiment faire avancer la lutte contre le changement climatique, nous financer soit par des crédits carbone, soit par des contributions directes", a déclaré M. Petro au cours d'un déplacement dans une école indigène de Leticia (sud), la capitale du département d'Amazonas. Le président de gauche a également annoncé son intention de porter cette initiative lors la prochaine conférence des Nations unies sur le climat, la COP27, qui se tiendra en Égypte en novembre. Avec cet argent, le nouveau gouvernement colombien entend verser des salaires mensuels à "cent mille familles amazoniennes" qui "laisseront naître la forêt là où elle a déjà été brûlée" et la protégeront "là où elle est vulnérable", ceci afin de "sauver 21 millions d'hectares" détruits dans la sous-région la plus riche et la plus dense en biodiversité de la planète. M. Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, a pris ses fonctions le 7 août avec un projet environnemental ambitieux qui vise à convertir le pays aux énergies propres et à stopper l'exploration de nouveaux puits de pétrole, entre autres mesures. (Belga)