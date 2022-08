La Vuelta 2023 s'élancera le 26 août de Barcelone

L'édition 2023 du Tour d'Espagne débutera le 26 août 2023 par un contre-la-montre par équipes de 14 km à Barcelone. L'arrivée sera jugée à Madrid le 17 septembre, au terme de la 21e étape, ont annoncé vendredi les organisateurs de l'épreuve, quelques heures avant le départ du 77e Tour d'Espagne à Utrecht, aux Pays-Bas.

Ce sera la seconde année de suite que la Vuelta débute par un contre-la-montre par équipes, après celui d'Utrecht cette année. Barcelone accueillera le départ du Tour d'Espagne pour la deuxième fois après 1962. La Vuelta est passée par la cité catalane pour la dernière fois en 2012, lors de l'étape entre Andorre et Montjuic, où Philippe Gilbert s'était imposé. Le Tour d'Espagne 2023 débutera plus d'un mois après la fin du Tour de France. La prochaine Grande Boucle partira aussi d'Espagne, le 1er juillet à Bilbao, et se terminera le 23 juillet à Paris. (Belga)