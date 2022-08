L'Allemagne "peut se permettre un nouveau paquet d'aides de plusieurs milliards d'euros"

L'Allemagne peut se permettre de financer un nouveau paquet d'aides de plusieurs milliards d'euros face à l'inflation, sans pour autant renoncer au "frein à l'endettement", a déclaré vendredi le ministre des Finances Christian Lindner.Le chancelier allemand Olaf Scholz avait promis le 11 août un nouveau paquet d'aides pour les particuliers face à la flambée des prix dans les secteurs de l'énergie et alimentaire appelée à s'aggraver cet automne, tout en réaffirmant son engagement au retour de la rigueur budgétaire l'an prochain, limitant le déficit public à 0,35% du PIB. Interrogé par le journal Rheinische Post sur le montant de ces aides éventuelles, le ministre des Finances a estimé qu'"un petit nombre à deux chiffres en milliards d'euros était faisable". Ce nouveau paquet de mesures de soutien ciblerait les foyers à revenus faibles ou moyens, et comprendrait également "des mesures ciblées en direction des entreprises consommant beaucoup d'énergie", a précisé le ministre. L'inflation en Allemagne s'est établie à 7,5% en juillet, très légèrement inférieure aux 7,6% enregistrés en juin. Mais l'automne et l'hiver s'annoncent redoutables dans la principale économie européenne en raison de la crise énergétique "encore à venir pour l'économie", avait déclaré le ministre de l'Economie, Robert Habeck. Les Allemands vont notamment voir leur facture de chauffage et d'électricité s'envoler à l'automne avec la décision du gouvernement de permettre la répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur le consommateur final. Le chancelier Scholz n'a pas précisé l'échéance et le coût du paquet. Mais il a réaffirmé son engagement à respecter de nouveau en 2023 les règles constitutionnelles de discipline budgétaire, après trois ans d'exception face à la pandémie de Covid-19. (Belga)