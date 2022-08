Le K4 féminin sur 500m en demi-finale de l'Euro de kayak sprint

Quatrième embarcation belge à participer à l'Euro de kayak sprint, qui se déroule depuis jeudi dans le cadre des Championnats européens de Munich, le K4 féminin n'a pu décrocher vendredi l'un des trois tickets qualificatifs pour la finale A et devra passer samedi par une demi-finale pour tenter de la rejoindre.

Lize Broekx, Hermien Peters, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven ont en effet terminé à la 6e place de la seconde série éliminatoire, où seules les trois premières équipes se qualifiaient directement pour la finale A, le top 9 européen. Le nouveau quatuor sur la scène internationale a pris un bon départ, restant dans la course pour la qualification durant les 250 premiers mètres, mais n'a pu accélérer à l'approche du sprint final. Elles ont bouclé la distance en 1:37.217, à plus de 3 secondes des Polonaises, victorieuses en 1:34.002. La Grande-Bretagne (1:35.815) et le Danemark (1:36.279) ont pris les deux autres billets pour la finale. Samedi (9h35), dans l'unique série de la demi-finale, les quatre Belges tenteront de terminer à l'une des trois premières places donnant encore accès à la finale. Broekx et Peters ont été classées jeudi à la deuxième place de leur série du K2 sur 500m, alors qu'elles avaient terminé la distance dans le même chrono que les Allemandes. La différence avec leurs concurrentes était si ténue que la photo finish n'a pas été en mesure de les départager, ce qui a contraint le jury à laisser le sort décider des vainqueurs, qualifiés directement pour la finale, au contraire des Belges, qui disputeront leur demi-finale en fin de matinée vendredi (11h40). (Belga)