Thomas De Gendt: "J'espère gagner une étape" au Tour d'Espagne

Thomas De Gendt entamera vendredi son 23e grand tour et sa huitième Vuelta. Une course qui lui convient bien : il y a remporté une étape en 2017 et avait été sacré meilleur grimpeur en 2018. Cette année, le coureur de Lotto-Soudal a prévu de se montrer offensif.

"J'espère gagner une étape", a annoncé le coureur de 35 ans qui a aussi remporté deux étapes du Tour de France et deux du Tour d'Italie par le passé. "C'était vraiment chouette de pouvoir à nouveau gagner sur le Giro cette année, surtout après une période difficile. J'avais passé une très bonne journée et j'ai eu la chance de mon côté. Des journées pareilles se font plus rares à mon âge, mais j'espère vivre des moments pareils ici sur la Vuelta et qui sait, peut-être que je pourrai encore gagner une étape. Heureusement, l'équipe ne se contentera pas de me regarder. On est venus ici avec une équipe offensive, sans sprinteur, où chacun est capable de tenter sa chance." "Je n'ai pas couru le Tour de France et j'ai pu passer beaucoup de temps à m'entraîner. Je me sens donc un peu plus frais que d'habitude à cette période de la saison, surtout mentalement", a continué le Waeslandien. "C'est de plus en plus dur de gagner une étape dans un grand tour. J'ai eu beaucoup de succès dans des échappées par le passé, mais maintenant, j'ai l'impression que d'autres coureurs sont meilleurs dans ce genre de rôles, comme Kämna ou Mohoric pour n'en nommer que deux. Avant moi, Voeckler avait aussi été surnommé le "Roi des échappées", et Jens Voigt avant lui, et Jacky Durand encore avant. Chaque époque a son "Roi", il est désormais temps de laisser ce titre à quelqu'un d'autre", a conclu De Gendt le sourire aux lèvres. (Belga)