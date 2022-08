CSI 5* de Londres - Pieter Devos remporte le Grand Prix du GCT devant Olivier Philippaerts

Pieter Devos s'est imposé samedi soir dans le Grand Prix du jumping international CSI 5* de Londres, 11e étape du Global Champions Tour (GCT). En selle sur la jument Mom's Toupie il a remporté le barrage à six devant un autre Belge Olivier Philippaerts sur Miro devancé de 28/100e de seconde. Le Néerlandais Jur Vrieling (Comme-Laude) a pris la 3e place à près de deux secondes. Les Britanniques Ellen Whitaker (Spacecake) et Scott Brash (Mr President) ont terminé aux 4e et 5e places devant l'Australienne Edwina Tops-Alexander (Fellow Castlefield).

Abdel Saïd (Arpege), Gregory Wathelet (Clarity) et Niels Bruynseels (Delux) ont concédé 8 points de pénalité dans le premier parcours et terminé respectivement 20e, 24e et 26e. Malgré son abandon avec Solid Gold, l'Allemand Christian Ahlmann reste en tête du classement du GCT. Il possède 20 points d'avance sur Devos. Le Britannique Ben Maher est troisième à 36 points, Olivier Philippaerts cinquième à 58 points, Gilles Thomas neuvième à 71 points et Niels Bruynseels douzième à 82 points. Valkenswaard accueille la 12e étape du Global Champions Tour la semaine prochaine. (Belga)