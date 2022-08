Disparus d'Ayotzinapa: l'ex-procureur général du Mexique arrêté

L'ancien procureur général du Mexique, responsable de l'enquête controversée sur la disparition de 43 étudiants en 2014 à Ayotzinapa (sud), a été arrêté vendredi, a annoncé le parquet général.Jesus Murillo Karam a été appréhendé à son domicile de Mexico pour "disparition forcée, torture et délits contre l'administration de la justice", et n'a pas opposé de résistance, a indiqué le parquet dans un communiqué. M. Murillo Karam, qui avait exercé ses fonctions sous le président Enrique Peña Nieto (2012-2018), est un ancien poids lourd du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) qui a gouverné le Mexique pendant 71 dans sans interruption jusqu'en 2000. Il s'agit de la plus importante personnalité arrêtée jusqu'à présent dans le cadre de cette enquête, qui avait redémarré de zéro après l'arrivée au pouvoir en 2019 du président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, un groupe d'étudiants de l'école de formation des maîtres d'Ayotzinapa, dans l'Etat méridional de Guerrero, s'était rendu jusqu'à la ville proche d'Iguala pour "réquisitionner" des autobus afin d'aller à Mexico, pour une manifestation. Selon l'enquête, 43 jeunes ont été arrêtés par la police locale en collusion avec le cartel de narcotrafiquants Guerreros Unidos, puis tués pour des raisons qui restent obscures. Seuls les restes de trois d'entre eux ont été identifiés. Jeudi, un rapport publié par la "Commission pour la vérité Ayotzinapa" mise en place par M. Lopez Obrador avait estimé que des militaires mexicains avaient une part de responsabilité dans ce crime. La première enquête officielle, dirigée par M. Murillo Karam et dont les conclusions ont été rejetées par les familles des victimes et par des experts indépendants, n'attribuait aucune responsabilité aux militaires. Cette version accusait un cartel de narcotrafiquants d'avoir fait tuer les étudiants en les prenant pour les membres d'une bande rivale. (Belga)