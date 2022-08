La Flandre dégage plus d'un milliard d'euros pour la rénovation énergétique

Le gouvernement flamand dépensera encore plus d'un milliard d'euros en prêts et en primes de rénovation au cours de cette législature, déclare la ministre régionale de l'Energie Zuhal Demir (N-VA) dans une interview au Tijd samedi. En Flandre, les ménages peuvent recevoir jusqu'à 25.000 euros de primes et 60.000 euros de prêts sans intérêt via le gouvernement.La région veut accélérer le rythme des rénovations afin de soulager les factures énergétiques élevées et de réduire les émissions de CO2. Actuellement, seuls 5% des foyers flamands disposent d'un certificat de performance énergétique A, alors que toutes les habitations doivent l'obtenir d'ici 2050. Une nouvelle plateforme ("MijnVerbouwPremie") ouvrira d'ailleurs le 1er octobre et regroupera toutes les primes de rénovation disponibles afin de simplifier les demandes. Près des deux tiers des Flamands auraient droit à une prime. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)