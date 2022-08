Les Belges à l'étranger - Anas Tahiri à l'assist dans la large victoire de Heerenveen en déplacement à Vitesse

Samedi après-midi, Heerenveen s'est imposé 0-4 sur le terrain de Vitesse, pour le compte de la 3e journée de championnat d'Eredivisie. Titulaire, Anas Tahiri a distillé une passe décisive dans le succès des visiteurs.La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue pour Heerenveen qui a ouvert le score par l'intermédiaire de van Hooijdonk (5e). Peu avant le repos, le Belgo-Marocain Anas Tahiri, ancien joueur du Lierse, a donné une passe décisive à Sarr pour le 0-2 (45e+2). En deuxième période, van Hooijdonk a inscrit deux buts supplémentaires (72e et 77e) pour compléter son triplé et confirmer la victoire des siens. Au classement, Heerenveen intègre le top 6 avec 5 points en 6e position. Vitesse n'a toujours pas pris le moindre point et est bon dernier, 18e. (Belga)