Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec Thorgan Hazard mais sans Thomas Meunier, se fait déborder par Brême

Menant par deux buts après les réalisations à la 47e minute de Julian Brandt et à la 77e de Raphael Guerreiro, le Borussia Dortmund s'est fait battre par les promus du Werder Brême 2-3, samedi après-midi en match comptant pour la 3e journée de Bundesliga.

La révolte du Werder a sonné à la 89e minute grâce à un but Buchanan. Dans le temps additionnel, Niklas Schmidt (90e+3) et Oliver Burke (90e+5) ont renversé les vice-champions d'Allemagne. Les Diables Rouges Thomas Meunier et Thorgan Hazard ont débuté sur le banc au Signal Iduna Park. Hazard est monté à la 62e minute du côté des Borussen. Dortmund compte 6 points et se retrouve 6e. Brême est 7e avec 5 points. Hugo Siquet a obtenu les dix dernières minutes de temps de jeu réglementaire avec Fribourg lors de la victoire de son équipe 0 -1 sur le terrain du VfB Stuttgart. Vincenzo Grifo a marqué l'unique but du match dès la 11e minute. Fribourg grimpe au 4e rang avec 6 points. Stuttgart est 12e et ne possède que deux points. (Belga)