Météo - Retour du soleil pour le week-end

Le temps sera d'abord ensoleillé dans la plupart des régions, samedi matin, mais localement des nuages bas ou quelques bancs de brouillard pourront aussi être présents, surtout en Haute Belgique et dans le nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans le courant de la journée, quelques nuages cumuliformes se formeront dans l'intérieur des terres mais ils laisseront encore une large place au soleil. En bord de mer, il fera ensoleillé toute la journée. Le temps sera le plus souvent sec. Les maxima se situeront entre 20°C en Hautes Fagnes et 24 ou 25°C dans le centre. Le vent sera modéré d'ouest. Ce soir et cette nuit, le ciel sera généralement peu nuageux dans la plupart des régions. En fin de nuit, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourraient se former par endroits, et notamment dans les vallées de l'Ardenne. On notera aussi parfois la présence de quelques voiles d'altitude. Les minima seront compris entre 9°C en Ardenne et 15 ou 16°C en bord de mer. Le vent sera faible, et modéré à la mer, d'ouest, revenant au sud-ouest. Dans l'extrême sud du pays, il sera souvent faible et variable. Dimanche, le temps sera d'abord assez ensoleillé avec des nuages d'altitude. Dans le courant de la journée, la nébulosité augmentera, mais le temps restera généralement sec. Au littoral, le risque d'une averse sera plus marqué. Les maxima s'échelonneront entre 20 et 24°C, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. Lundi matin, des éclaircies seront encore possibles de l'est au centre sous un temps sec alors que la nébulosité et le risque d'un peu de pluie ou quelques averses augmenteront sur l'ouest. En journée, ces averses gagneront le centre puis l'est du territoire. Les maxima seront compris entre 21°C à la mer et 26°C en Campine. (Belga)