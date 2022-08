PGA Tour - Adam Scott s'empare de la tête au BMW Championship après le deuxième tour

Adam Scott s'est emparé de la tête du BMW Championship de golf (PGA Tour) après le deuxième tour disputé vendredi à Wilmington aux États-Unis.

Scott, 42 ans, a rendu une carte de 69 coups avec quatre birdies et un double bogey. L'Australien compte trois coups d'avance sur un quatuor composé des Américains Cameron Young, Jordan Spieth et Scottie Scheffler et le Canadien Corey Conners. Le BMW Championship fait partie de la finale de la FedExCup qui a lieu en trois tournois: le FedEx St. Jude Championship, le BMW Championship et le Tour Championship. Le top 125 du classement PGA dispute le FedEx St. Jude Championship dont le top 70 joue le BMW Championship. Les 30 meilleurs à l'issue de ce tournoi joueront ensuite le Tour Championship. (Belga)