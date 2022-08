Tour d'Espagne: Sam Bennett enlève la 2e étape, Mike Teunissen prend le maillot rouge

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) a remporté la 2e étape du Tour d'Espagne, disputée samedi sur 175,1 km entre Bois-le-Duc et Utrecht, aux Pays-Bas.

Au lendemain du chrono par équipes d'Utrecht remporté par les Jumbo-Visma, l'Irlandais s'est adjugé cette 1e étape en ligne de la Vuelta 2022 devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), s'offrant un 4e bouquet au Tour d'Espagne. Quatrième de l'étape, le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma) prend le maillot rouge de leader à son compatriote et coéquipier Robert Gesink. Le Tour d'Espagne restera aux Pays-Bas dimanche pour la 3e et dernière étape organisée sur 193,2 km autour de Breda. Lundi, ce sera le premier jour de repos, qui permettra le transfert vers l'Espagne, d'où s'élancera la 4e étape, 152,5 km entre Vitoria-Gasteiz et Laguardia. (Belga)