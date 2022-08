Tour d'Espagne - Sam Bennett savait qu'il gagnerait à nouveau sur un grand Tour

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a décroché un 4e succès sur la Vuelta en remportant la 2e étape du Tour d'Espagne samedi à Utrecht, où il s'est imposé au sprint devant Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

"Je dois cette victoire à mes gars. Ils ont fait un boulot fantastique aujourd'hui pour m'amener à l'arrivée avec de super jambes. J'étais plus préoccupé par le fait de tenir jusqu'au bout que par le fait de passer d'autres coureurs", a déclaré l'Irlandais au micro des organisateurs. Bennett s'est imposé pour la première fois depuis deux ans sur un grand Tour. "C'est bien. Je savais que je le ferais à nouveau, il fallait simplement retrouver les bonnes jambes", dit-il. "Ce dont je suis vraiment content, c'est de poursuivre ma série de victoires sur chaque grand Tour depuis 2018. Je suis aussi content de mener le classement par points. Je suis content de mon niveau mais je pense que l'expérience et mes gars ont fait une différence aujourd'hui. Il y aura peut-être un autre sprint demain. On l'attaquera avec la même envie". (Belga)