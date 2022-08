WRC - Rallye d'Ypres - Ött Tänak en tête à l'issue de la 2e journée, sortie de route pour Neuville

L'Estonien Ött Tänak (Hyundai i20) occupe la tête du Rallye d'Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, à l'issue de la deuxième journée samedi, profitant de la sortie de route et de l'abandon de Thierry Neuville (Hyundai i20) dans l'ES 15, l'avant-dernière spéciale de la journée.

Ött Tänak a pris la tête du rallye et compte 8.2 secondes d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) après 16 des 20 spéciales au programme du week-end. Dans l'ES15, à Wijtschate, le pilote belge a manqué un virage, restant longtemps bloqué sur le bord de la route avant de repartir au ralenti, mais il n'a pu rejoindre l'arrivée de la spéciale, stoppant sa voiture sur le côté. Vainqueur l'an dernier du Rallye d'Ypres, Thierry Neuville a été contraint à l'abandon pour la journée. Si l'état de son véhicule, endommagé à l'avant-droit, le permet, il pourrait repartir dimanche, mais avec une grosse pénalité, pour tenter tout de même d'aller chercher quelques points (maximum 5) dans la Power Stage. La journée avait déjà été marquée par une autre sortie de route, celle de Craig Breen (Ford MS-Sport). L'Irlandais, parti à la faute avec un tonneau, abandonnait pour la troisième fois de suite. Sorti aussi de la route la veille dès la deuxième spéciale, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) est reparti samedi avec une pénalité de plus de deux heures. Son véhicule, endommagé après plusieurs tonneaux, a pu reprendre la route. Dimanche sont prévus deux passages dans Watou (12,36 km) et Kemmelburg (13,31 km). La répétition de Kemmelberg sera le théâtre de la Power Stage. Le rallye compte 20 spéciales pour un total de 281,58 km chronométrés. (Belga)