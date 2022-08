Artuur Peters et Bram Sikkens terminent leur Euro avec une 8e place en K2 sur 500 m

Artuur Peters et Bram Sikkens ont terminé à la 8e place en finale A du K2 sur 500 mètres aux championnats d'Europe de kayak sprint dimanche à Munich, en Allemagne. Le duo belge a réalisé un temps de 1:33.080, terminant à près de 2 secondes des nouveaux champions d'Europe hongrois Bence Nadas et Balint Kopasz.

Les deux Belges, anciens champion d'Europe espoirs du K2 en 2019, ont pris un départ prudent, passant en 8e position déjà à la mi-course, et n'ont jamais pu revenir sur leurs concurrents, laissant seulement le Danemark derrière eux. Le titre est revenu à la Hongrie de Nadas et Kopasz, ce dernier étant déjà sacré sur K1 sur 1000 m, où Peters avait décroché le bronze. Les Hongrois, récemment sacrés champions du monde, ont signé un chrono de 1:31.141, devançant les Allemands Felix Frank et Moritz Florstedt (1:31.434) et les Lituaniens Mindaugas Maldonis et Andrej Olijnik (1:32.210). Pour se qualifier en finale, le duo belge avait terminé à la 3e place de sa demi-finale, signant le 5e temps des demies, disputées sans les trois équipages qualifiés directement après les séries éliminatoires. A la fin de cet Euro bavarois, le bilan de l'équipe belge de kayak s'établit à une médaille d'argent, décrochée par le duo Lize Broekx et Hermien Peters en K2 500 m, une médaille de bronze pour Artuur Peters en K1 1000 m, la 7e place en finale du K2 de Peters et Sikkens, ainsi qu'un 12e rang mondial pour le K4 féminin de Broekx et Peters, associées à Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven. Ces 4 disciplines sont olympiques et seront organisées en 2024 aux JO de Paris. (Belga)