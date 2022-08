Challenger Pro League - Le Lierse a signé sa première victoire 3-1 face au Club NXT

Sévérement battu 4-1 par Jong Genk, le Lierse a décroché sa première victoire 3-1 dimanche face au Club NXT lor de la dernière rencontre de la 2e journée de la Challenger Pro League. Un doublé de Rocha Miramar (2e, 44e) et une réalisation Serge Tabekou (54e) ont permis aux visités de faire a différence et de se hisser à la 7e place (3 points) au classements. Les U23 brugeois, qui ont égalisé temporairement par Chemsdine Talbi (32e), reculent en onzième position avec 1 point.

Dans l'après-midi, RSCA Futures est allé s'imposer 0-2 à Lommel grâce à Lucas Stassin (58e, 0-1) et Nilson Angulo (90e+4, 0-2). Les jeunes Anderlechtois se retrouvent ainsi en tête du classement avec quatre points tout comme, Deinze, vainqueur de Jong Genk 3-2 dans les arrêts de jeu. du Beerschot auteur d'un partage 2-2 au Standard, et le RWDM, qui a enregistré samedi sa première victoire 1-0 face à Dender grâce à un but de Gill Ruyssen (40e, 1-0). Mené deux fois à la marque face à Beveren, Virton a signé son deuxième partage 2-2. Thierno Barry (33e, 1-0).et Lucas Costa (43e, 2-1) ont inscrit les buts waeslandiens tandis que Yannick Aguemon (41e, 1-1) et Karim Ilunga (90e+2, 2-2) ont permis aux Gaumais (8e)de compter deux points et de devancer Beveren (1 point, 10e). Vendredi, le SL16 FC a partagé l'enjeu 2-2 avec le Beerschot après avoir mené deux fois par Leandre Kuavita (41e, 1-0) et Mouad El Fanis sur penalty (82e, 2-1). Mais Leo Seydoux (46e, 1-1) et Ibrahim Alhassan (86e, 2-2) ont empêcher les jeunes Rouches de décrocher leur premier succès. Le SL16 FC, qui avait déjà partagé 2-2 contre le Club NXT, a deux unités. (Belga)