DP World Tour - Thomas Pieters termine 8e du Masters de Tchéquie

Après un dernier tour en 72 coups, Thomas Pieters a terminé huitième du Masters de Tchéquie de golf écourté, une épreuve comptant pour le DP World Tour et doté de 1.750.000 euros, dimanche à Vysoky Ujedz. Avec un total de 205, onze sous le par, il a terminé à cinq coups du vainqueur, l'Allemand Maximilian Kieffer.

En raison des fortes pluies qui ont sévi en Europe centrale, dix joueurs seulement avaient pu terminer quelques trous samedi. L'organisateur a alors décidé de réduire le tournoi à 54 trous. Vainqueur du tournoi en 2015 et 2019, Pieters était encore deuxième après le deuxième tour et a réussi trois birdies sur ses dix premiers trous dimanche. Il se retrouvait ainsi en lice pour la victoire. Au onzième trou, un par 4, il a rencontré des difficultés, qui se sont traduites par un triple bogey. Après deux autres birdies et deux bogeys, le 34e joueur au classement mondial a signé le par. Kieffer, 32 ans, a remporté sa première victoire sur le DP World Tour. En 2013 et 2021, il avait manqué une victoire en barrage à l'Open d'Espagne et à l'Open d'Autriche. (Belga)