Jago Geerts 3e de la première manche du GP de Charente Maritime en MX2

Jago Geerts (Yamaha) a pris la 3e place dans la première des deux manches du Grand Prix de Charente Maritime, en MX2, 17e et avant-dernière épreuve du championnat du monde de motocross dimanche à Saint-Jean d'Angely en France.

Leader au championnat du monde avec 676 points, pour 661 au Français Tom Vialle (KTM), 2e de cette première manche, le Limbourgeois, 22 ans, a géré son avance puisqu'il ne concède que deux unités à son rival. Le succès partiel est revenu au Français Thibault Benistant (Yamaha). Liam Everts (KTM) a terminé 7e de cette première manche et Florent Lambillon (Suzuki), 18e. La deuxième manche est prévue dans l'après-midi. Le dernier Grand Prix est programmé lui en Turquie, à Afyonkarahisar le 4 septembre où 50 points sont encore à prendre et où se jouera donc l'attribution du titre mondial en MX2. En MXGP, le Slovène Tim Gajser (Honda) est assuré déjà d'un nouveau titre mondial, le 3e de suite et le 4e après son premier sacre en 2016. Il a aussi été champion du monde en MX2 en 2015. (Belga)