La 43e brocante de Temploux a attiré la grande foule

La 43e édition de la brocante de Temploux a attiré la grande foule durant tout le week-end. Le record d'affluence de 2019, à savoir 180.000 visiteurs, pourrait même avoir été battu, a indiqué dimanche soir Isabelle Beudels, la porte-parole de l'événement.

"Nous n'avons pas renouvelé l'étude des connexions GSM qui nous avait permis d'estimer l'affluence exacte en 2019 car cela représentait un coût important. Outre 120.000 gobelets réutilisables, nous avons préféré investir dans la mise à disposition de distributeurs de billets et d'autres postes. Puis, il a aussi fallu tenir compte de l'augmentation de certains coûts. Néanmoins, tout indique que le nombre de visiteurs a été très conséquent et la météo nous a bien aidés", a-t-elle expliqué. "L'affluence a été très importante dès 09h00 samedi matin. Les parkings ont même été saturés, alors que cela n'était pas arrivé en 2019. Il y a eu moins de visiteurs que d'habitude en soirée mais cela s'explique notamment par l'annulation du feu d'artifices en raison de la sécheresse. Ensuite, la fréquentation a repris de plus belle dimanche durant toute la journée. Nous ne connaissons pas encore notre chiffre d'affaires exact, mais il semble très bon", a-t-elle ajouté Pas moins de 98% des 1.200 emplacements de la brocante avaient été réservés par quelque 800 brocanteurs, à nouveau au rendez-vous après deux années d'annulation en raison de la crise sanitaire. (Belga)