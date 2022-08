La Belgique 14e des Mondiaux de kayak-polo à Saint-Omer

L'équipe nationale belge de kayak-polo a terminé au 14e rang des Mondiaux de la discipline, dimanche à Saint-Omer, en France, où l'Allemagne a décroché le titre mondial. Dans leur dernier match de classement pour la 13e place, les Belges se sont inclinées 6-11 devant le Japon.

L'équipe belge, composée de Ewout Ryckeboer, Linos Cattoor, Willem Baeten, Anton Denys, Jeroom Verstraete, Edward Gielen, Louis Verstaete et Tom Neegers avait terminé 3e et dernière de son groupe au 1er tour. Elle s'était inclinée 7-2 devant la France et avait partagé 5-5 avec la Pologne. Une 3e place de la poule qui l'excluait du top 12. Dans ses matches de classement, la Belgique a ensuite remporté son groupe rassemblant les moins bien classés des 5 autres groupes en s'imposant 10-0 sur Hong-Kong, 10-1 sur l'Ukraine, 7-0 sur la Lituanie et en partageant 5-5 avec la Suède Des résultats qui lui donnait droit d'affronter le Japon pour la 13e place mondiale. Malgré l'ouverture du score par Louis Verstraete, les Japonais ont marqué ensuite à 4 reprises coup sur coup, menant 5-2 à la mi-temps et remportant au final la partie par 11-6. En finale, l'Allemagne a décroché son 2e titre consécutif en battant l'Espagne par 4 buts à 3, tandis que l'Italie a pris le bronze en battant 3-1 la Grande-Bretagne dans la petite finale. Samedi, l'équipe belge des espoirs avait quant à elle bouclé son tournoi à la 8e place, après une défaite 3-6 face à la Grande-Bretagne dans son duel pour la 7e place. (Belga)