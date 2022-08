Le Français Stéphane Lefebvre, vainqueur en WRC2, poursuit aussi sa domination au BRC

Le Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2), 6e du Rallye d'Ypres, 9e des 13 manches du championnat du monde WRC, a aussi remporté les classements du championnat de Belgique (BRC) et de la catégorie WRC2 à l'issue de l'épreuve flandrienne dimanche.

Déjà invaincu sur les trois premiers rallyes du BRC auxquels il a participé - le Rallye de Hesbaye, le South Belgian Rally et le Rallye de Wallonie, Stéphane Lefebvre a ajouté un 4e succès à son actif, renforçant sa place de leader au championnat de Belgique après six des dix épreuves au calendrier. Il a devancé le Britannique Chris Ingram (Skoda Fabio Evo Rally2) et Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2), 3e, lui qui a perdu une dizaine de secondes dimanche en raison d'une crevaison. Vincent Verschueren (VW Polo GTi Rally2) est 4e et le dauphin de Lefebvre au BRC, Gino Bux (Skoda Fabia Evo Rally2), complète le top 5. Pour le classement final du championnat de Belgique, trois résultats (sur sept) doivent être obtenus lors des quatre rallyes dits obligatoires, dont celui d'Ypres. Le prochain rendez-vous est prévu les 2 et 3 septembre avec le Circuit des Flandres à Roulers. L'East Belgian Rally le 24 septembre, le Rallye du Condroz le 5 novembre et le Rallye de Spa le 3 décembre sont encore au programme. Stéphane Lefebvre a aussi remporté le classement en WRC2 devant le Norvégien Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Evo Rally2) de 18.1 secondes. Munster a pris la 5e place. (Belga)