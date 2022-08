Les Belges à l'étranger - L'AC Milan partage 1-1 à l'Atalanta avec un assist de Saelemaekers

L'AC Milan a partagé l'enjeu 1-1 dimanche à l'Atalanta dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Italie. Chez les Rossoneri, Charles de Ketelaere est monté au jeu à la 58e et Dicok Origi et Alexis Saelemaekers à la 66e. Juste le temps pour l'ex-Anderlechtois de donner l'assist sur le but d'Ismael Bennacer (68e).

Deux anciens joueurs de Genk ont permis à l'Atalanta de prendre la tête par Ruslan Malinovsky sur passe de Joakim Maehle (29e, 1-0). Milan a conservé le ballon la plupart du temps mais n'a pas réussi à être efficace dans la surface adverse. La seule occasion est venue de Junior Messias, qui a mal lancé le ballon après la seule véritable erreur de la défense de l'équipe de Bergame (24e). L'Atalanta a choisi de laisser jouer son adversaire pour repartir rapidement en contres avec des combinaisons de leur trio offensif En seconde période, les deux formations ont eu plusieurs possibilités de but mais la défense de l'Atalanta s'est endormie: sur un tir de Bennacer, le ballon est resté sur le terrain et Saelemaekers l'a récupéré pour servir son équipier algérien, qui n'a pas loupé sa deuxième chance (68e, 1-1). Au classement, l'AC Milan (3e) et l'Atalanta (4e) comptent quatre points, tout comme la Fiorentina (5e), la Lazio (6e) et Torino (7e). Naples et l'Inter ont remporté leurs deux premières rencontres. (Belga)