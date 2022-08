Les Belges à l'étranger - Le Real gagne largement au Celta, Eden Hazard manque un penalty

Le Real Madrid s'est largement imposé sur la pelouse du Celta Vigo 1-4 dans son match de la deuxième journée de La Liga. Un penalty de Karim Benzema (14e, 0-1), son premier but du championnat, et trois autres buts signés Modric (42e, 1-2), Vinicius (56e, 1-3) et Valverde (66e, 1-4), ont largement compensé le but égalisateur d'Aspas sur penalty (23e, 1-1).

Thibault Courtois a joué tout le match, alors qu'Eden Hazard est monté au jeu à la 83e en remplacement de Vinicius. Le capitaine des Diables Rouges a manqué la conversion du penalty qu'il avait provoqué à la 87e minute. Le Real est en tête du classement avec 6 points autant que le Betis et Osasuna. (Belga)