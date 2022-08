Les Belges discrètes dans la course en ligne dames: "Nous n'avons pas eu de chance"

Les Belges ont été discrètes dans la course en ligne dames des championnats d'Europe de cyclisme, dimanche à Munich.

La première Belge est Sanne Cant, qui s'est classée 24e d'une course remportée par la Néerlandaise Lorena Wiebes. L'Anversoise est la seule de nos compatriotes à avoir pu faire partie du peloton qui a disputé le sprint final. "Mes sentiments sont mitigés", déclare Sanne Cant. "J'étais dans le groupe qui s'est disputé la victoire mais je n'ai pas pu faire mon sprint. J'en suis déçue. J'ai eu un pépin dans la finale et je n'ai plus réussi à me porter devant. J'étais aussi seule, je n'avais plus personne pour me ramener, mais c'est la course". Valerie Demey a elle chuté à 74 km de l'arrivée. Elle a terminé 75e à 3:08 de Wiebes. "Je n'ai plus pu revenir après ma chute. C'était un moment très malheureux pour tomber. Ma course était alors finie", explique la Brugeoise. "Avant cela, je pouvais bien suivre le tempo. J'étais dans la forme de ma vie, j'aurais pu faire mieux ici, mais les circonstances en ont décidé autrement. J'espère pouvoir aller aux Mondiaux et y prendre ma revanche", a ajouté Demey, récemment 3e de la Postnord Vargarda, une course WorldTour en Suède. Après la chute de Valerie Demey, Marthe Truyen a également perdu le contact avec le premier groupe. "Tout était un peu décevant aujourd'hui. "Nous avons longtemps couru derrière la course. Nous avons essayé de revenir mais on n'a pas pu", dit l'Anversoise qui disputait son premier Euro à 22 ans. "C'était une belle expérience, mais cet Euro est finalement tombé trop tôt pour moi. J'ai chuté la semaine dernière au Tour de Scandinavie mais je suis contente d'avoir terminé", conlut Truyen, qui s'est classée 73e. (Belga)