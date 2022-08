Marco Haller s'impose devant Wout van Aert à Hambourg

Marco Haller (Bora-hansgrohe) a remporté la Bemer Cyclassics (WorldTour) dimanche à Hambourg en Allemagne. Après 204,7 km de course, l'Autrichien a devancé Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui effectuait son retour à la compétition un mois après le Tour de France. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux) s'est classé 3e.

L'Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) et l'Autrichien Patrick Konard (Bora-hansgrohe) prennent les 4e et 5e places, devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), 6e à 10 secondes du vainqueur. Triple vainqueur d'étapes sur les routes du Tour de France en juillet et vainqueur du maillot vert, Wout van Aert a retrouvé le peloton dimanche en Allemagne, où il a lancé sa préparation pour les championnats du monde prévus à Wollongong en Australie du 18 au 25 septembre. Marco Haller, 31 ans, a signé dimanche sa 6e victoire en carrière, la 2e cette année après son succès dans la 4e étape du Tour de Norvège. Il succède à l'Italien Elia Viviani au palmarès de la classique allemande, qui avait été annulée en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Viviani s'était imposé trois ans de suite, en 2017, 2018 et 2019, ce qui fait de lui le détenteur du record de victoires dans la cité hanséatique. (Belga)