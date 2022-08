Météo - Un temps chaud et généralement sec dimanche

Le temps sera d'abord assez ensoleillé dimanche mais le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront autour de 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 21 degrés en bord de mer et 24 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.Cette nuit, le temps restera sec sous un ciel peu à partiellement nuageux. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former localement. Les températures redescendront aux alentours de 10 degrés dans les Cantons de l'Est et de 15 degrés sur le nord-ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable. (Belga)