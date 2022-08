PGA Tour - L'Américain Patrick Cantlay s'empare de la tête au BMW Champsionhip

L'Américain Patrick Cantlay, tenant du titre, occupe la tête du BMW Championship, deuxième volet des playoffs de la FedEx Cup, suivi à un coup par ses compatriotes Xander Schauffele et Scott Stallings, après le 3e tour disputé samedi à Wilmington Delaware dans cette épreuve du PGA Tour dotée de 15 millions de dollars.

Le 4e joueur mondial, également vainqueur du Tour Championship l'an passé dans la foulée, a rendu une carte de 65, la meilleure du jour, grâce notamment à un eagle réussi au N.14. et à son sixième birdie placé sur le N.18, après deux bogeys concédés. Xander Schauffele (N.6), champion olympique à Tokyo l'an passé, a lui aussi fait eagle, mais sur le N.3, sans jamais de mettre à la faute ensuite (3 birdies). Stallings, invité surprise au regard de son classement mondial (106e), a également été propre (six birdies, un bogey). Le N.1 mondial Scottie Scheffler est en embuscade, à deux longueurs du leader, partageant la 4e position avec l'Australien Adam Scott, leader la veille. Will Zalatoris (N.9), vainqueur dimanche dernier du St. Jude Championship, premier titre de sa carrière, qui constituait le premier volet des playoffs de la FedEx Cup, a lui dû abandonner au trou N.4, souffrant du dos. Seuls les 30 premiers du BMW Championship gagneront leur billet pour le Tour Championship de clôture, prévu la semaine prochaine à Atlanta (Géorgie). Le vainqueur de cet ultime étape empochera un chèque de 18 millions de dollars. Classement après le 3e tour (par 71): 1. Patrick Cantlay (USA) 201=68-68-65 2. Xander Schauffele (USA) 202=67-69-66 . Scott Stallings (USA) 202=68-68-66 4. Scottie Scheffler (USA) 203=68-67-68 . Adam Scott (Aus) 203=65-69-69 (Belga)