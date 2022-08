Tour d'Espagne - Edoardo Affini, troisième maillot rouge en trois jours chez Jumbo-Visma

Après les Néerlandais Robert Gesink et Mike Teunissen, Edoardo Affini est le nouveau porteur du maillot rouge de leader. "Je suis très heureux que l'équipe m'ait donné la chance de prendre ce maillot", a déclaré l'Italien, qui a eu l'honneur d'être le premier de son équipe à franchir la ligne d'arrivée, dimanche.

La victoire dans le contre-la-montre par équipes ne donne pas seulement des ailes à Jumbo-Visma, elle permet aussi à certains équipiers d'être mis à l'honneur. Affini qui, avec Rohan Dennis, a été l'un des moteurs du contre-la-montre par équipes, a également pu partager la joie. "Au départ, le plan était de me donner ce maillot, mais ensuite, il faut évidemment que tout se déroule bien en chemin et à l'arrivée. C'est chouette que nous puissions tous vivre des moments comme celui-ci au sein de l'équipe. C'était spécial pour Robert et Mike, les Néerlandais, de pouvoir rouler avec le maillot ces derniers jours dans leur pays. Personnellement, je pense que c'est aussi très spécial. C'est un maillot de leader dans un grand tour. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre cette expérience", s'est réjoui Affini. "Je dois remercier mes coéquipiers de m'avoir donné ce maillot. J'en suis très heureux et c'est un honneur d'être le leader d'un grand tour. Je vais en profiter comme les autres, mais je ne perdrai pas de vue mes devoirs de coéquipier. Maintenant, je vais me détendre dans l'avion. Après ce sera le jour de repos avant de reprendre la route mardi", a programmé Affimi. (Belga)