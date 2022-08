WRC - Rallye d'Ypres - Neuville: "Nous espérions gagner et nous avions tout en mains"

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) avaient pris le départ du Rallye d'Ypres, 9e manche du championnat du monde WRC, avec l'ambition d'arracher leur première victoire en 2022. Mais une sortie de route samedi après-midi leur a enlevé leurs illusions.

Cela fait exactement 308 jours que Neuville et Wydaeghe ont remporté le rallye d'Espagne, leur dernière victoire en WRC. "Le bilan de cette épreuve n'est pas positif. C'est une grande déception pour nous, pour l'équipe et pour nos fans", a commenté Neuville donné comme le grand favori. "Nous espérions gagner et nous avions tout en mains. Nous nous sommes laissés surprendre samedi. Ce dimanche matin a été un peu difficile. Nous avons tout donné pour marquer des points supplémentaires dans la Power Stage. Cela n'a pas fonctionné comme prévu même si nous avons quand même marqué quelques points." Au-delà de la défaite devant ses supporters, Neuville a constaté que, depuis le rallye d'Estonie, la Hyundai a gagné en fiabilité. Ce qui lui a permis de gagner deux rallyes d'affilée. Avec huit meilleurs temps, Neuville était conscient que sa voiture était particulièrement forte dans le Westhoek. "C'est en effet un point positif. Il y a eu beaucoup moins de problèmes avec les trois voitures depuis trois courses. C'est dommage que je n'aie pas pu en récolter les fruits ce week-end. Nous ferons mieux lors des prochains rallyes." Il reste quatre épreuves à Neuville pour enfin décrocher son premier succès de la saison. "Le grand avantage en Grèce sera ma position de départ. Je ne me rappelle même pas quand j'ai commencé un rallye en quatrième position. Nous devrons profiter de cet avantage. L'année dernière, nous avons eu un problème avec la direction assistée. J'espère que nous aurons plus de chance cette année en Grèce", a pronostiqué Neuville. (Belga)