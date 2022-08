Adidas annonce le départ de son patron Kasper Rorsted "courant 2023"

Le géant allemand de l'équipement sportif Adidas a annoncé lundi le départ "courant 2023" de son patron Kasper Rorsted, qui restera à son poste "jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé" pour garantir une "transition en douceur".

"Après trois années difficiles, marquées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques, le moment est venu d'initier une transition de PDG et de préparer un nouveau départ", explique le président du Conseil de surveillance, Thomas Rabe, dans un communiqué. "Nous remercions Kasper pour ses grandes réussites." La départ se fait "d'un commun accord" et "la recherche d'un successeur a été lancée", précise le groupe. "Ces dernières années ont été marquées par plusieurs facteurs externes qui ont considérablement perturbé notre activité" et demandé "d'énormes efforts", note M. Rorsted. "Permettre un nouveau départ en 2023 est la bonne chose à faire, tant pour l'entreprise que pour moi personnellement", a-t-il ajouté dans le communiqué. Alors que la levée des restrictions sanitaires en Europe et aux Etats-Unis ont permis à Adidas d'y redémarrer son activité, l'équipementier pâtit toujours de la stricte politique de "zéro Covid" en Chine. Compte tenu de l'importance prise par le marché chinois - près de 16% des ventes totales au premier semestre 2022 contre à peine 10% il y a 10 ans - le groupe a abaissé dès fin juillet ses prévisions annuelles globales. Il ne table plus que sur une croissance de 5 à 10% de ses ventes mondiales, tirées par les Etats-Unis et l'Europe, contre une fourchette de 11 à 13% auparavant. Au deuxième trimestre, Adidas a dégagé un bénéfice net de 360 millions d'euros, en retrait de 7% sur un an. Le résultat devrait atteindre environ 1,3 milliard d'euros sur l'année, contre une fourchette entre 1,8 milliard et 1,9 milliard d'euros prévue initialement. (Belga)