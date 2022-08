Belgian Cats: Un fanday organisé le 3 septembre à Courtrai avant la Coupe du monde

Les Belgian Cats auront l'occasion de rencontrer leurs supporters lors d'un fanday organisé le samedi 3 septembre à Courtrai, a annoncé Basketball Belgium, la fédération belge de basketball, lundi.

La journée débutera à 14h00 au centre commercial 'K' de Courtrai avec une présentation des joueuses qui viendront ensuite à la rencontre des fans. Plusieurs activités sont prévues pour les supporters avec notamment "un photobooth, un fan shop et un concours de tir". La journée se terminera à 17h00. "Le contact avec les fans est très important pour les joueuses", a expliqué Antonia Delaere, citée dans le communiqué. "Le fait que nous organisions une journée des supporters où nous pouvons les rencontrer et leur parler n'est donc que positif. En raison de la longue distance, de nombreux fans ne pourront pas être présents à la Coupe du monde cette année. De cette manière, nous pourrons sentir leur soutien et nous pourrons aller en Australie avec un bon sentiment." Les Belgian Cats se préparent actuellement pour la Coupe du monde de basketball féminin qui débute le 22 septembre en Australie, sans Emma Meesseman et Julie Allemand qui disputent les playoffs de la WNBA avec Chicago. Après deux victoires samedi et dimanche contre la Serbie (70-59 et 78-69), la Belgique va encore disputer deux rencontres contre la Chine (26 août à Courtrai et 27 août à Ostende) et trois matches contre la France (les 1er et 2 septembre à Pau et le 4 septembre à Courtrai) avant de partir de 10 septembre pour l'Australie. Les Belgian Cats ont été versées dans le groupe A avec les États-Unis, la Chine, la Bosnie, la Corée du Sud et Porto Rico. (Belga)