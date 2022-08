Elise Mertens grimpe d'une place au classement WTA

Elise Mertens a gagné une place au classement WTA publié lundi. La joueuse belge passe de la 33e à la 32e place du classement. C'est la Polonaise Iga Swiatek qui trône toujours en tête du tennis mondial.

À quelques jours de l'US Open, dont les qualifications commencent cette semaine, Swiatek garde la tête du classement WTA devant l'Estonienne Anett Kontaveit et la Grecque Maria Sakkari. L'Espagnole Paula Badosa et la Tunisienne Ons Jabeur complètent le top cinq. Un seul changement dans le top dix : la Biélorusse Aryna Sabalenka se hisse à la sixième place een prenant la place de la Roumaine Simona Halep (7e). La semaine dernière, Mertens s'est inclinée face à la Française Caroline Garcia en huitième de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Lauréate du tournoi alors qu'elle était issue des qualifications, Garcia effectue un bond au classement en passant de la 35e à la 17e place. En double, Mertens remonte de deux places pour atteindre la deuxième place du classement derrière l'Américain Cori 'Coco' Gauff Alison Van Uytvanck, qui souffre de maux de dos et qui n'a pas joué depuis un certain temps, reste deuxième joueuse belge avec sa 42e place. Maryna Zanevska (-1) est 98e, Greet Minnen (-) est 109e et Ysaline Bonaventure (-2) est désormais 151e. (Belga)