La police pakistanaise ouvre une enquête sur l'ex-Premier ministre

La police pakistanaise a ouvert une enquête sur l'ancien Premier ministre Imran Khan, écrit la chaîne britannique BBC dimanche. Khan est accusé d'avoir proféré des menaces contre la police et la justice dans un discours politique prononcé samedi.

Khan a accusé le chef de la police d'Islamabad et une juge d'avoir maltraité et détenu un de ses collègues de parti. "Vous devrez être prêts lorsque nous prendrons des mesures contre vous", a-t-il menacé. Selon les services de police, l'ancien premier ministre viole la loi antiterroriste. L'annonce de cette enquête exacerbe davantage les tensions politiques dans le pays. Des centaines de partisans de Khan se sont rassemblés dimanche devant son domicile à Islamabad. Ils ont menacé de "prendre la capitale" si la police l'arrêtait. Khan a été évincé en avril et a depuis critiqué le gouvernement ainsi que l'armée du Pakistan. Il a également appelé à la tenue de nouvelles élections. Samedi, le régulateur des médias a décidé que les discours de Khan ne pourraient plus être diffusés en direct. (Belga)