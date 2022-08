L'une des victimes de l'accident sur la E40 est un homme de 43 ans, selon le parquet

Le conducteur tué lundi dans un accident sur la E40 à hauteur de Grand-Bigard est un homme de 43 ans originaire de Ninove, a communiqué lundi soir le parquet de Hal-Vilvorde. Un chauffeur de poids-lourd a également perdu la vie dans l'accident. "Son identité est connue de la police, mais sa famille n'a pas encore pu être informée. Aucun détail à son sujet ne sera pour le moment communiqué", a précisé la porte-parole du parquet.L'accident s'est produit vers 11h30 lorsqu'un camion a percuté la fin d'une file, dans le sens Gand-Bruxelles. Le poids lourd a touché une voiture et deux autres camions. Le chauffeur du camion qui a embouti la voiture et le conducteur de cette dernière sont décédés sur place, a précisé le parquet. Les deux autres conducteurs de poids lourds ont été légèrement blessés. Le parquet a désigné un expert automobile afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. "Selon ses conclusions, il y a eu un embouteillage soudain sur le lieu de l'accident, ce qui a obligé les conducteurs des deux camions et de la voiture percutés à freiner assez brusquement", détaille le parquet. "Le conducteur du camion qui a embouti les véhicules a remarqué le ralentissement trop tard et est entré en collision avec la voiture à vive allure." Les conducteurs des deux camions percutés ont été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est avéré négatif. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour un contrôle et ont pu regagner leur domicile. Le parquet a également demandé une analyse pour les deux conducteurs décédés. "Personne n'est placé sous mandat d'arrêt et aucune audition n'a encore été organisée car le dégagement de la chaussée et l'examen des experts ont pris du temps", conclut le parquet. (Belga)